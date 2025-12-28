الهجرة الدولية: 1290 نازحًا جديدًا من ولايتي جنوب وشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأحد، تسجيل نزوح 1290 شخصًا من ولايتي جنوب وشمال كردفان جنوبي السودان، نتيجة تفاقم انعدام الأمن.

وقالت المنظمة، في بيان، إن فرق النزوح الميدانية رصدت نزوح 780 شخصًا من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، خلال الفترة ما بين الأربعاء والجمعة الماضيين، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وأضافت أن الوضع في المنطقة لا يزال متوترًا وغير مستقر، مؤكدة متابعتها للتطورات عن كثب.

وفي بيان منفصل، أفادت المنظمة بأن فرقها قدرت، السبت الماضي، نزوح 510 أشخاص من قرية السنجوقي بمحافظة أم دام حاج أحمد، في ولاية شمال كردفان، نتيجة الأوضاع الأمنية.

وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مواقع متفرقة داخل محليتي أم دام حاج أحمد وشيكان بولاية شمال كردفان.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت، في 18 ديسمبر الجاري، أن عدد النازحين في ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) بلغ 50 ألفًا و445 شخصًا، خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 ديسمبر الجاري.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أسابيع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.