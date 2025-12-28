حماس: غزة تحتاج بدء الإعمار فورا وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن القطاع به خيام مهترئة؛ تغمرها الأمطار من كل زاوية، منوهة أن مراكز الإيواء غير المهيئة تغرق مع كل منخفض.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأحد، إلى أن المنازل مدمرة جزئيًا تنهار على رؤوس ساكنيها، قائلة إن البنية التحتية مدمرة بالكامل.

ولفتت إلى غياب وسائل التدفئة، خاصة مع عدم السماح بدخول سوى أقل من 10% من الوقود المتفق عليه، والتعطيل المتعمد للإغاثة.

وشددت على أن غزة بحاجة إلى إيواء حقيقي وبيوت متنقّلة وكرفانات، فضلًا عن الحماية من الانهيارات، وتقييم المباني وتوفير البدائل.

ودعت إلى بدء الإعمار فورًا، وإدخال المعدات لإزالة الركام، إضافة إلى إزالة القيود على المساعدات، وتكثيف مواد الإغاثة، وإدخال كميات الوقود المتفق عليها.

وأغرقت الأمطار خيام النازحين في مدينة غزة، ودمرت الرياح مئات أخرى، مع استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، منذ يوم أمس، في ظل نقص الإمكانيات، وغياب وسائل الحماية من البرد والأمطار.

وتتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع تعرضه لمنخفض جوي شديد مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وسط عجز تام في سبل الحماية، والإمكانيات الإغاثية، ما اضطر النازحون إلى قضاء ليلتهم يوم أمس، كما حالهم في كل منخفض، تحت تأثير البرد القارس، والرياح التي مزقت ما تبقّى من خيامهم المهترئة، فأصبحت لا تصلح لحماية ساكنيها في مثل هذه الأجواء.

ويواجه النازحون ظروفًا قاسية وسط برد قارس ورياح عاتية، إذ يعيش الآلاف في خيام مصنوعة من النايلون والقماش الرقيق، تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية من الأمطار والعواصف، حيث يقيم أغلبهم في الطرقات والملاعب والساحات العامة والمدارس، دون أي وسائل تحميهم من البرد والعواصف.

ويفاقم غياب الوقود الأزمة، إذ تجد العائلات نفسها عاجزة عن تأمين أي وسيلة للتدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة ليلا، الأمر الذي انعكس سلبا على الكثير من الأطفال، حيث سجل وفاة عدد منهم.