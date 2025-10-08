تايلاند تبقي سعر الفائدة دون تغيير تحت قيادة محافظ البنك المركزي الجديد

أبقى البنك المركزي التايلاندي، بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك الجديد فيتاي راتاناكورن، محافظا على مساحة للمناورة في السياسة النقدية رغم تراجع التوقعات الاقتصادية وقوة العملة المحلية (البات).

وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الأربعاء، بأغلبية 5 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على سعر إعادة الشراء لأجل يوم واحد عند 1.50%، وهو القرار الذي توقعه فقط ستة من بين 26 خبيرا اقتصاديا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم.

وتوقع 19 خبيرا اقتصاديا خفضا، بمقدار ربع نقطة مئوية، في حين توقع خبير واحد خفضا بمقدار نصف نقطة مئوية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وواصل البات، مكاسبه بعد القرار، إذ ارتفع بنسبة وصلت 0.4% ليبلغ 32.40 مقابل الدولار الأمريكي، رغم تأكيد بنك تايلاند المركزي على ضرورة مراقبة سعر صرف العملة وزيادة حجم القروض.

وارتفعت عقود مبادلة أسعار الفائدة لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس، وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3%، متعافيا بعد تراجع بلغ 0.1%.