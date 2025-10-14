كشفت أبوظبي، اليوم، عن أول ميزة للحكومة الذاتية على مستوى العالم، التي تدير المهام المتكررة تلقائيًا، فيما تتضمن المهام تجديد التراخيص، ودفع فواتير الخدمات، وحجز المواعيد الطبية الروتينية.

وتعمل الميزة دون إزعاج أو انتظار إجراءات من جانب المتعامل، مما يتيح لأفراد المجتمع الوقت للقيام بالمهام الشخصية التي يفضلونها دون التفكير بالخدمات الروتينية.

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق أحدث إصدار من منصة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة «تم» على هامش معرض جيتكس العالمي 2025.

وسيساهم إطلاق ميزة الحكومة الذاتية ضمن منصة «تم» في تحسين مستوى الخدمات، إذ تشكّل إنجازا محوريا في مسيرة أبوظبي للتحوّل إلى أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في العالم، لتمثّل بذلك الجيل المقبل من الخدمات الذكية المتكاملة.

ويمكن للحكومة الذاتية إدارة الخدمات المتكررة بشكل تلقائي، وتتيح للمتعاملين المجال لتحديد اهتماماتهم، وتخصيص الأتمتة، وتمنحهم الثقة في تنفيذ الخدمات بسلاسة وأمان.

كما تعد هذه الميزة امتدادًا لقدرات مساعد «تم» الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح التقديم السلس والمبسّط لأكثر من 1100 خدمة حكومية وخاصة عبر منصة رقمية موحدة.

كما يقدّم مساعد «تم» الذكي دعمًا ذكيًا واستباقيًا يتفاعل ويتجاوب مع الاهتمامات والمتغيرات، حيث يمكنه إكمال العديد من الخدمات بالنيابة عن المتعاملين، ما يحسّن التخصيص والاستباقية لكل رحلة متعامل.

وقال أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، إن إطلاق ميزة الحكومة الذاتية ضمن منصة «تم» يمثل تحولا نوعيا في مسيرتنا نحو حكومة المستقبل، إذ تعيد تعريف تأثير الحكومة على حياة الأفراد، مشيرا إلى أنه اليوم لم تعد حكومة أبوظبي تفاعلية فقط، بل باتت شريكًا ذكيًا للأفراد، لتعطي احتياجات الفرد الأولوية، وتتيح المجال لنا أن نكون متواجدين في الأوقات الأكثر أهمية.

وأضاف أن أبوظبي تُقدم للعالم نموذج الحكومة الرقمية الاستباقية، قادر على إنجاز المعاملات بشكل استباقي ومتكامل، من خلال تقديم أول موظف حكومي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ويمكن الآن تجربة منصة «تم» كرفيق استباقي يدير فيه الذكاء الاصطناعي رحلات المتعاملين بالكامل عبر المنصة ككل، مع إطلاق عدة ميزات جديدة، إلى جانب الحكومة الذاتية.

وتبسّط رؤية الذكاء الاصطناعي والدليل الذكي المعاملات المعقدة عبر إرشادات مرئية وصوتية لجميع الخطوات، والتصوير الفوري للوثائق، لضمان تقديم طلبات خالية من الأخطاء، بينما تضمن خدمات الترجمة والتفعيل الصوتي تواصلًا شاملًا ومتاحًا للجميع، ما يتيح التصفح دون استخدام اليدين باللغتين العربية أو الإنجليزية.

وعبر لوحات معلومات شخصية، تُذَكِر المنصة المتعاملين بالمهام المقبلة والمواعيد النهائية والمعلومات التي تتوافق مع احتياجاتهم وأولوياتهم.

وتحوّل كل تلك الميزات المعاملات التي كانت تستغرق ساعات إلى تجارب سلسة يمكن استكمالها في لحظات.

وأوضح الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» - دائرة التمكين الحكومي، إن الميزات الجديدة ضمن منصة «تم»، تقوم بإعادة تعريف دور الحكومة في الحياة اليومية، إذ يتحوّل تركيزنا من المعاملات الفردية نحو الرحلات الذكية التي تتكيف مع احتياجات كل فرد، لافتا إلى أن الموظف الحكومي الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح المجال للأفراد باستعادة وقتهم وضمان راحتهم.

وتتخطى منصة «تم» الأتمتة، إذ تقدّم للمتعاملين سبلًا جديدة للتواصل مع الحكومة بصيغة أكثر إنسانية وتوافرًا وحضورًا. وقد تم توسيع نطاق «مساحات تم» لتشمل ثلاث منصات جديدة، هي العائلة، والتنقل، وصحتنا.

كما يركز تصميم هذه المساحات على الأوقات المهمة والاحتياجات اليومية، حيث تنظّم الخدمات الأساسية بناءً على تجارب الواقع بدلًا من الآليات الحكومية، بدءا من إدارة السجلات الطبية وتحديثات المدراس ووصولاً إلى تخطيط التنقل والتفاعل مع المجتمعات المحلية.

كما سيتم إطلاق خدمات «تم» عبر وحدات الهولوغرام في جميع مناطق إمارة أبوظبي، بهدف إعادة تصوّر التفاعل المباشر عبر وحدات متنقلة تتيح للمواطنين والمقيمين الاتصال الفوري والمباشر بموظف حكومي.

ومن خلال تكنولوجيا الهولوغرام، سيتمكن الموظفون من تقديم دعم شخصي مباشر باللغتين العربية والإنجليزية بشكل فوري، بطريقة تحافظ على موثوقية التفاعل البشري، إلى جانب سرعة وسهولة الوصول الرقمي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق خدمة «تم لكم» الجديدة التي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار والشركات التعاون مع المنصة لاقتراح الخدمات والتصويت عليها، وتصميمها بما يواكب أهداف عامة المجتمع في دولة الإمارات.