الاحتلال يحذر أهالي غزة من الاقتراب إلى مواقع تمركز الجيش في القطاع

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أهالي غزة من الاقتراب إلى مواقع تمركز قواته في القطاع.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن قوات الجيش تظل منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: «يجب عدم الاقتراب إلى قوات جيش الدفاع في مناطق تمركزها. الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر».

وحذر من أن الاقتراب من مناطق: بيت حانون، وبيت لاهيا، والشجاعية في شمال غزة، ومناطق تمركز القوات وفق الخط الأصفر المحدد في الخريطة «في غاية الخطورة».

وأكمل: «في منطقة جنوب القطاع من الخطر جدًّا الاقتراب إلى منطقة معبر رفح، ومنطقة محور فيلادلفيا، وكل مناطق تمركز القوات في خانيونس وفق الخط الأصفر المحدد في الخريطة».

واستطرد: «️حفاظًا على سلامتكم ممنوع التحرك نحو الأراضي الإسرائيلية، وممنوع الاقتراب إلى المنطقة العازلة. الاقتراب إلى المنطقة العازلة هو في غاية الخطورة».