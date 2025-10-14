رئيس الوزراء يوافق على رعاية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

وافق دولة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على رعاية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، التي تستضيفها مصر لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف قارات العالم.

وأكد مصطفى مدبولي حرص الدولة على دعم البطولات التي تُقام على أرض مصر، ولا سيما تلك التي تعكس صورة إيجابية عن القدرات التنظيمية والبنية التحتية الرياضية الحديثة، متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق وتحقيق أفضل النتائج.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة حسام الدين مصطفى، عن خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس دعم القيادة السياسية للرياضة البارالمبية وأبطالها، وتؤكد اهتمام الدولة المستمر بذوي الهمم في مختلف المجالات.

وتُعد بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية – مصر 2025 واحدة من أكبر الأحداث الرياضية في تاريخ الرياضة البارالمبية، حيث تُقام منافساتها داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، تحت إشراف اللجنة البارالمبية الدولية، وبالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

ويشارك في البطولة نخبة من أبطال العالم والبارالمبياد، إلى جانب منتخب مصر الذي يضم مجموعة من أبرز اللاعبين واللاعبات الساعين لتأكيد مكانة مصر على الساحة العالمية.

وتأتي هذه الاستضافة في إطار جهود الدولة المصرية لتحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى وجهة عالمية للرياضة، بفضل ما تمتلكه من منشآت متطورة قادرة على استضافة وتنظيم أكبر البطولات الدولية.