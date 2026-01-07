دراسة: ألمانيا حققت أهدافها بشأن المناخ لعام 2025

أكدت دراسة حديثة أن ألمانيا حققت أهدافها بشأن المناخ لعام 2025.

في المقابل، أشارت الدراسة الصادرة عن مؤسسة "أجورا إنرجي فينده"، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين، أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري انخفضت بوتيرة أضعف مقارنة بعام 2024.

وحذرت المؤسسة من أن أهداف ألمانيا بشأن المناخ لعام 2030 باتت مهددة.

وتهدف ألمانيا إلى خفض انبعاثات الغازات الضارة بالمناخ بنسبة 65% مقارنة بعام 1990.

ولتحقيق هذا الهدف، ترى المؤسسة أنه يجب اعتبارا من هذا العام خفض متوسط الانبعاثات بمقدار 36 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي ما يعادل أربعة أضعاف الخفض المسجل خلال العام الماضي، بحسب ما أوضحته المؤسسة البحثية.