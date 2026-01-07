 إندونيسيا: جبل سيميرو يثور للمرة السادسة فيما يصل الدخان لارتفاع 900 متر - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يناير 2026 11:40 ص القاهرة
إندونيسيا: جبل سيميرو يثور للمرة السادسة فيما يصل الدخان لارتفاع 900 متر

جاوا الشرقية - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 11:34 ص

ثار جبل سيميرو البالغ ارتفاعه 3676 مترا فوق مسطح البحر في جاوا الشرقية، للمرة السادسة صباح اليوم الأربعاء، حيث تراوح ارتفاع الثوران من 700 إلى 900 متر فوق القمة.

وقع أول ثوران الساعة 1226 بعد منتصف الليل فيما جرى رصد عامود ثوران على ارتفاع نحو 700 متر فوق القمة، ووقع آخر ثوران في الساعة 0937 صباحا، بحسب وكالة أنباء انتارا الإندونيسية.

وقال سيجيت ريان ألفيان الموظف في مرصد جبل سيميرو في تقرير تلقته الوكالة اليوم الأربعاء "ثار جبل سيميرو الساعة 0646 صباحا فيما شوهد عامود دخان ناتج عن الثوران على ارتفاع 900 متر تقريبا فوق القمة".

