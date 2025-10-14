عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مشاركته في القمة العالمية للطاقة في لندن، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من شركات الطاقة العالمية، حيث التقى مع هونجاوي ما، مدير الاستكشاف العالمي بشركة سينوك (CNOOC) الصينية، لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف في مصر، خاصة مناطق البحرين المتوسط والأحمر، التي تحظى بأهمية استراتيجية للشركة الصينية، في ظل سعيها للتوسع والتواجد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، على أن تكون مصر نقطة البدء، بحسب بيان اليوم.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر تملك فرصًا واعدة في مجال استكشاف البترول والغاز، وتتمتع بمناخ استثماري جاذب يشجع على جذب شركاء جدد، معربًا عن ترحيبه برغبة شركة سينوك الصينية في الاستثمار بمصر، لافتًا إلى أن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG مهدت الطريق لجذب استثمارات شركاء عالميين جدد فى قطاع البترول.

والتقى الوزير مع راندى نيللي، الرئيس التنفيذي لشركة كابريكورن البريطانية، والسيد جيف بروبيرت، مدير العمليات بالشركة، حيث تم بحث الموقف الحالى لأنشطة الشركة بمصر والعمل على زيادتها فى الفترة القادمة من خلال مناطق شركة بدرالدين بالصحراء الغربية، وكذلك إمكانية إضافة مناطق استكشافية جديدة من خلال التعاون مع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

من جانبه، أكد راندى نيللي الحرص والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مشددًا على أن هذا النهج يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويسهم في تشجيع ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع السيد تيري جبهارد، نائب رئيس شركة وودسايد إنرجي الأسترالية للاستكشاف والإنتاج، والسيد تشاد فيرغسون، رئيس قطاع الاستكشاف في مصر بالشركة، حيث جرى بحث فرص زيادة استثمارات الشركة في مصر في ضوء الفرص الجديدة المخطط الإعلان عنها في منطقة البحر الأحمر، بالتوازي مع تطبيق نظم جاذبة للاستثمار في تلك المنطقة، إلى جانب استعراض أنشطتها الحالية في البحر المتوسط كشريك بمنطقتي شمال الضبعة وطيبة.

وبحث الوزير في اجتماع موسع مع تحالف (شلومبرجير - فيريدين) الإعداد لتنفيذ مشروع المسح السيزمي المتقدم في شرق المتوسط، في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير البيانات عن الفرص الواعدة للاكتشافات الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات اللازمة لتعظيم موارد مصر من الغاز.

وخلال لقائه مع كريستيان جوهانسن، الرئيس التنفيذي لشركة TGS، تابع الوزير تطورات أنشطة الشركة في مصر في مجال المسح السيزمي بمناطق غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر وجنوب الصحراء الغربية.

كما بحث الوزير سبل تعزيز التعاون في أنشطة الاستكشاف والإنتاج بالصحراء الغربية، خلال لقائه مع السيدة كاثرين رو، الرئيس التنفيذي لشركة Pharos Energy، وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون مع الشركة لإنهاء إجراءات إسناد منطقة جنوب أبو سنان، أحدث المناطق التي تستثمر فيها الشركة، كما تم استعراض موقف التعاون مع شركة IPR لتنمية منطقة شمال بني سويف من خلال حفر آبار جديدة، وتحسين معدلات الإنتاج بمنطقة الفيوم، فضلًا عن تشجيع الشركة لزيادة استثماراتها بمناطق الصحراء الغربية.