الجماهير الإيطالية تحتج خارج ملعب أوديني على استضافة منتخب إسرائيل

قامت أعداد كبيرة من الجماهير الإيطالية بتنظيم وقفة احتجاجية خارج ملعب أوديني، الذي يستضيف مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره إسرائيل، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويواجه منتخب إيطاليا نظيره إسرائيل في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بلو إنريجي، في أوديني الإيطالية، لحساب منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ونقلت قناة الجزيرة تواجد أعداد كبيرة من الجماهير الإيطالية خارج ملعب المباراة، حيث تحتج على استضافة منتخب إسرائيل، ومشاركته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وطالبت الجماهير الإيطالية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بضرورة استبعاد منتخب إسرائيل من جميع المسابقات والتصفيات الأوروبية، في ظل ما تشنه قوات الكيان من حملة إبادة على شعب فلسطين.

وتأتي تلك الاحتجاجات الإيطالية بعد أيام قليلة من المظاهرات التي نظمتها جماهير منتخب النرويج، عند مواجهة إسرائيل، في تصفيات المونديال، حيث فاز زملاء إيرلينج هالاند بخماسية نظيفة.