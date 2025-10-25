شركة لونج رينج تنظم رحلات سياحية لمجموعات إيطالية إلى واحة سيوة والأقصر

نظمت شركة لونج رينج للسياحة العديد من الرحلات لمجموعات سياحية من مختلف الجنسيات بما فى ذلك المجموعات الإيطالية لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية متميزة وتقديم تجارب سياحية متكاملة للعديد من السائحين. يأتى ذلك فى إطار توجيهات الخبير السياحى أنور هلال رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء وكيل أحد أهم كبار منظمى الرحلات الايطاليين بمصر.

ومن خلال رحلة استكشافية مميزة إلى واحة سيوة، قام مجموعة من السيّاح الزائرين لمرسى مطروح باكتشاف سحر الصحراء المصرية وما تزخر به من معالم طبيعية وتاريخية فريدة. تنقّل الزوّار بين الكثبان الرملية والبحيرات المالحة والعيون الطبيعية التى جعلت من سيوة وجهة لا مثيل لها لعشّاق المغامرة والهدوء فى آن واحد.

تعكس هذه الرحلة الإمكانات السياحية الكبيرة التى تمتلكها المنطقة بالتوازى مع التطوّرات الجارية على الساحل الشمالى لمصر، خصوصًا فى مرسى مطروح ورأس الحكمة، اللتين تشكّلان بوابة جديدة نحو آفاق سياحية واعدة. وبفضل القرب الجغرافى بين سيوة وتلك الوجهات الساحلية أصبح من الممكن تنظيم رحلات يومية أو عطلات نهاية الأسبوع بسهولة، مما يفتح الباب أمام تجربة متكاملة تجمع بين الأصالة المصرية وجمال الطبيعة الصحراوية الخلّابة.

كما نظمت الشركة بمناسبة افتتاح فندقها العائم الجديد الذى يعمل بين الاقصر وأسوان والمئوية لتأسيس شركة "توريساندا" أحد فروع ألبتور الرائدة فى السياحة الإيطالية رحلة متميزة للمعالم السياحية والاثرية بالأقصر.

وفى إطار رحلتهم مع شركة ألبتور، قام مجموعة من المسافرين بزيارة مدينة الأقصر خلال الرحلة الافتتاحية لإحدى أولى السفن المملوكة للقطاع الخاص من قبل شركة "لونج رينج"، وتحمل اسم "TIA". شكّلت هذه الرحلة لحظة مميزة فى مسيرة التعاون بين الجانبين، حيث جاءت متزامنة مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس "توريساندا"، أحد فروع ألبتور الرائدة فى السياحة الإيطالية..وخلال الزيارة، استمتع المشاركون بجولة فريدة بين المعابد والمواقع الأثرية التى تروى أمجاد الحضارة المصرية القديمة، فى تجربة تعكس عمق العلاقة بين مصر وإيطاليا فى مجال السياحة والثقافة.

كما حضر الرحلة السيد بير إزهايا، المدير العام لشركة ألبتور، تأكيدًا على أهمية هذا التعاون الاستراتيجى الذى يهدف إلى الترويج للرحلات النيلية الفاخرة فى السوق الإيطالية والأسواق الدولية الأخرى، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية متميزة.

ومن جانبها تعتزم غرفة شركات السياحة الإيطالية «استوى» مضاعفة حجم أعمالها فى مصر وزيادة التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال العام المقبل 2026.

يذكر أن تحمع شركات السياحة الايطالية «استوى» يجلب ما يزيد على 80,% من حجم حركة السياحة الإيطالية الوافدة لمصر.

وأكد الخبير السياحى أنور هلال، أهمية السوق السياحية الإيطالية، والذى يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وما تشهده الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا لمصر من زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية، معربًا عن سعادته لاختيار السائحين الإيطاليين مصر، لتكون وجهتهم السياحية المفضلة، ومؤكدًا جاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال جميع السائحين من كل دول العالم.

وأشار إلى شغف السائحين الإيطاليين بالمقصد السياحى المصرى وحرصهم على زيارته بصورة مستمرة، لافتًا إلى تطلع العالم لا سيما الإيطاليين لافتتاح المتحف المصرى الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل، والذى من شأنه أن يسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة لا سيما السوق الإيطالية.