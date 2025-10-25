التجارى الدولى ينظم بطولة CIB New Giza Premier Padel لعام 2025 احتفالًا باليوبيل الذهبى للبنك

احتفالًا بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، أعلن البنك التجارى الدولى - مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، شراكته مع نادى نيو جيزة الرياضى لرعاية وتنظيم بطولة CIB New Giza Premier Padel 2025، التى تُعد واحدة من أبرز البطولات العالمية فى رياضة البادل، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبى العالم.

تأتى هذه الشراكة فى إطار التزام البنك التجارى الدولى بدعم الرياضة المصرية والمساهمة فى الارتقاء بمستوى تنظيم البطولات الدولية فى مصر، إلى جانب دوره الرائد فى دعم المبادرات المجتمعية فى مجالات التعليم والثقافة والتنمية المستدامة.

ويعكس هذا التعاون بين المؤسستين الرؤية المشتركة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية، وتوفير تجارب رياضية وترفيهية متكاملة على أعلى مستوى من الاحترافية.

ومن المقرر أن تُقام البطولة فى نادى نيو جيزة الرياضى خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للبادل، بمشاركة أفضل 100 لاعب بادل فى العالم، وبإجمالى جوائز مالية قدرها 500 ألف يورو، لتكون من أكبر البطولات الرياضية التى تستضيفها مصر فى هذا المجال.

وبهذه المناسبة قال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعُضو مَجلِس الإدارة التنفيذى بالبنك التجارى الدولى - مصر (CIB):

«نفخر بشراكتنا مع نادى نيو جيزة الرياضى فى تنظيم بطولة CIB New Giza Premier Padel لعام 2025، التى تأتى ضمن احتفالات البنك بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، وأؤكد أن هذه البطولة تمثل امتدادًا لالتزام البنك التجارى الدولى - مصر (CIB) بدعم الرياضة المصرية ورعاية المواهب وتشجيع الشباب على المنافسة الإيجابية».

ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تقديم تجربة رياضية عالمية تُبرز صورة مصر كوجهة متميزة لاستضافة البطولات الدولية، وتعكس قدرتها التنظيمية وريادتها الإقليمية.

كما أننا فى البنك التجارى الدولى مصر CIB ملتزمون بمواصلة دعم المبادرات التى تجمع بين التميز الرياضى والمسئولية المجتمعية، لتظل إنجازاتنا دائمًا انعكاسًا لطموحنا ورؤيتنا نحو مستقبل أفضل.

ومن جانبه، أعرب المهندس خالد الشواربى، الرئيس التنفيذى لنادى نيو جيزة الرياضى، عن اعتزازه بالشراكة مع البنك التجارى الدولى، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسستين يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة بطولة New Giza Premier Padel كحدث رياضى عالمى.

وأكد أن النادى يتمتع بجاهزية متكاملة لاستضافة البطولات الكبرى فى مختلف الألعاب الرياضية، وأن أحد أهدافه الرئيسية هو رفع معايير تنظيم البطولات الدولية وتوفير بيئة رياضية وترفيهية متكاملة تليق بمكانة مصر وقدراتها التنظيمية.