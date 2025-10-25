بنك القاهرة يحصد جائزة «البنك الأكثر استدامة فى مصر لعام 2025» من مجلة World Economic Magazine

تتويجًا لجهوده المتواصلة فى دعم مبادئ الاستدامة، حصل بنك القاهرة على جائزة «Most Sustainable Bank - Egypt 2025» من مجلة World Economic Magazine العالمية، تقديرًا لدوره الريادى فى تبنى أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.

وتُعد هذه الجائزة واحدة من أبرز الجوائز الدولية التى تُمنح للمؤسسات المالية التى تضع الاستدامة فى صميم استراتيجيتها المؤسسية، وتعمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والمسئولية البيئية والاجتماعية.

وفى تعليقها على هذا الإنجاز، أعربت هايدى النحاس، رئيس مجموعة اتصالات المؤسسة والاستدامة والتمويل المستدام ببنك القاهرة، عن اعتزازها بحصول البنك على هذا التكريم، قائلة: «نعتز بحصول بنك القاهرة على هذه الجائزة المرموقة التى تعكس التزامنا بتطبيق مبادئ الاستدامة فى مختلف مجالات عملنا، سواء من خلال تطوير منتجات تمويل مستدامة، أو دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تمكين المرأة والشباب». كما أن بنك القاهرة قد مهد الطريق نحو تحول مستدام سلس وفعّال من خلال دمج مبادئ الاستدامة فى ممارسات الإقراض والتشغيل الخاصة بالبنك، إلى جانب جهودنا فى تقليل البصمة البيئية للبنك وتحقيق التحول نحو ممارسات تشغيلية أكثر استدامة.

أضافت أن بنك القاهرة تبنى نهجًا يرتكز على أساس استراتيجى قوى، حيث عكف البنك على تطوير استراتيجية متكاملة فى مجال الاستدامة وتمويل المناخ بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية IFC، مع التركيز على تنمية محفظة البنك البيئية والاجتماعية المسئولة، والاستمرار فى تطوير ثقافة قوية للاستدامة على المستوى الداخلى من خلال برامج رفع الوعى وبناء القدرات فى مجال الاستدامة لموظفى البنك، مدركين أن نجاحنا سينبع من قدرتنا على التكيف مع التغيرات المتزايدة فى هذا المجال.

ويأتى هذا التكريم ليؤكد المكانة الرائدة لبنك القاهرة كأحد أبرز البنوك المصرية التى تتبنى نهجًا شاملًا نحو الاستدامة، ويعزز من دوره كشريك فاعل فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية فى مصر.