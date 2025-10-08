 رئيس الوزراء الفرنسي يعرب عن تفاؤله إزاء حل الأزمة السياسية - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 4:37 م القاهرة
رئيس الوزراء الفرنسي يعرب عن تفاؤله إزاء حل الأزمة السياسية

باريس - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 4:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 4:04 م

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو، عن تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق للسماح بتشكيل حكومة جديدة دون أن يدعم بشكل كامل مقترحا جديدا لإعادة النظر في قانون معاشات التقاعد المثير للجدل، حسبما طالب الاشتراكيون، وفق وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال لوكورنو للصحفيين اليوم الأربعاء: "النبأ الجيد هو أنه بعد كل المشاورات التي قمت بها، هناك رغبة أن تكون هناك ميزانية لفرنسا قبل 31 ديسمبر".

وأضاف أنه سيلتقي مع الأحزاب اليسارية اليوم "لمعرفة ماهية التنازلات الذين يرغبون أن تقدمها الجماعات السياسية الأخرى كي تضمن الاستقرار".

