 ضبط قائدي سيارتين ملاكي عرضا حياة أطفال ومواطنين للخطر بالقليوبية
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 4:46 م القاهرة
ضبط قائدي سيارتين ملاكي عرضا حياة أطفال ومواطنين للخطر بالقليوبية

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 4:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 4:37 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على قائدي سيارتين ملاكي بعد عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائدي السيارتين أثناء أداء حركات استعراضية، مع السماح لأربعة أطفال بالجلوس أعلى نوافذ السيارتين، مما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص تم ضبط السيارتين المشار إليهما وقائديهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة أثناء مشاركتهما في حفل زفاف.

تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائديهما.

