نقيب محرري الصحافة اللبنانية: الصمت أمام المذبحة التي ترتكبها إسرائيل يُعدّ تواطؤًا

قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، اليوم الأربعاء، إن الصمت أمام مذبحة إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والصحافيين يُعدّ تواطؤًا.

جاء ذلك في كلمة له خلال وقفة تضامنية نفذتها نقابة محرري الصحافة اللبنانية مع الشعب الفلسطيني والصحافيين الفلسطينيين، في الذكرى السنوية الثانية لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، في مقرّها في بيروت، تلبيةً لدعوة الاتحاد العام للصحفيين العرب ونقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر.

شارك في الوقفة المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية، حسان فلحة، ممثلًا وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، والصحفي هيثم زعيتر ممثلًا نقابة الصحافيين الفلسطينيين، وأعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة، وعدد من الصحافيين الذين جاؤوا للتضامن مع فلسطين.

وقال القصيفي في كلمته خلال الوقفة: "نلتقي اليوم في نقابة محرري الصحافة اللبنانية، تلبيةً لطلب مشترك من الاتحاد العام للصحافيين العرب ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، لإحياء ذكرى زميلاتنا وزملائنا في قطاع غزة بعد سنتين من الحرب المستمرة عليها، ومنهم من استُشهد أو جُرح أو اعتُقل، ونحن هنا للتضامن معهم".

وأضاف: " إن الصحافيين والإعلاميين الذين استُشهدوا هم من أبناء الشعب الفلسطيني، الذي فقد عشرات الآلاف من أبنائه في مذبحة قائمة لم تتوقف، ولم يشهد التاريخ القديم والحديث مثيلًا لوحشيتها، في ظل صمت، لا بل عجز عالمي عن وقفها، حتى عُدّ هذا الصمت أو العجز، أو كلاهما، تواطؤًا".

وتابع القصيفي: "الشعب الفلسطيني هو الذي يُرجم ويُصلب ويُلقى اللوم عليه، وتُختلق لسالبي حقه وذابحيه شتى الأعذار".