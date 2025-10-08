رونالدو عن مستقبله: أستمتع بكل لحظة متبقية لي

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لا يفكر كثيرًا في مستقبله الكروي، مفضلًا الاستمتاع بكل لحظة يعيشها داخل المستطيل الأخضر في السنوات الأخيرة من مسيرته.

ويمتد عقد رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، مع نادي النصر السعودي حتى صيف عام 2027، حيث يواصل كتابة فصل جديد في مسيرته المذهلة.

وقال قائد منتخب البرتغال في تصريحات للصحفيين:" مستقبلي؟ الأمر يتعلق بالاستمتاع باللحظة. أعلم أنني لم أعد أملك الكثير من السنوات للعب، لكن الوقت المتبقي أريد أن أستغله على أكمل وجه."

وأضاف: "فلسفتي هي أن أعيش يومًا بيوم، لا أضع خططًا طويلة المدى. أستمتع بكل يوم وكل حصة تدريبية."

ويأمل رونالدو في قيادة منتخب بلاده نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في رحلة يسعى من خلالها لختام مسيرته الدولية بأفضل شكل ممكن، بعدما قاد البرتغال سابقًا للتتويج بلقبي كأس أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.

وعلى الصعيد الفردي، وصل رونالدو إلى 946 هدفًا في مسيرته الاحترافية، ليقترب من تحقيق حلمه الكبير بتسجيل 1000 هدف قبل اعتزاله.

وخلال مسيرته الاستثنائية، تألق النجم البرتغالي مع أندية سبورتينغ لشبونة، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس، قبل أن يواصل مشواره في صفوف النصر السعودي.