تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل نشب بعدد من الباكيات بجوار محطة مترو شبرا الخيمة، بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث نشب الحريق بمحل عصائر امتد لعدد من المحال المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق وآخر باختناق، تم نقلهما إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

في البداية عندما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمحل عصائر بمنطقة محطة مترو شبرا الخيمة بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ولمتدت لعدد من المحال المجاورة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وجري الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لموقع الحريق، مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف، للسيطرة على الحريق، وبعدها تتم أعمال التبريد لمنع نشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحريق وأسبابه.