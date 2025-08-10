أحيا الفنان حمزة نمرة، مساء اليوم، حفلًا موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الثانية والعشرين، وذلك وسط حضور جماهيري كامل العدد في القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.

شهد الحفل تألق الفنان حمزة نمرة، الذي استهله بالتعبير عن حرصه على المشاركة سنويًا في فعاليات مهرجان الصيف الدولي، لما للجمهور السكندري من مكانة خاصة في قلبه. وقد تفاعل الحاضرون معه بشكل كبير خلال تقديمه باقة مميزة من أبرز أغنياته، منها: شمس وهوا، عزيز عيني، اتخمينا، غروب، إسكندرية، رياح الحياة، افتكر، بلدي، شيل الشيلة، دايرة الرحلة، يا ظريف الطول، فاضي شوية، معلش، داري يا قلبي، احلم، القصة واللي كان، إوعدوني، إنسان، وتذكرتي.

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي تتواصل في مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 7 وحتى 31 أغسطس الجاري، حيث يُقدَّم ما يقارب 40 فعالية فنية وثقافية، تتنوع بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والفرق الغنائية بمشاركة فنانين من السعودية والأردن وألمانيا، بالإضافة إلى عروض سينمائية مميزة، وعروض مسرحية وستاند أب كوميدي، إلى جانب عدد من الندوات وورش العمل الفنية التي تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات.

ويتضمن برنامج المهرجان حفلات لمجموعة من النجوم، من أبرزهم: عمر خيرت، عزيز مرقة، حمزة نمرة، عايدة الأيوبي، منال محي الدين، ومروة ناجي، وغيرهم. وكعادته، يركز المهرجان على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية، ومن أبرز الفرق الغنائية المشاركة هذا العام: الحضرة، فؤاد ومنيب، حافظ وبستان، أندروميدا، جدل، سماعي، بهججة، صحبة السمسمية، هاي دام، موجة، جاوي، مسا، براس ساوند، فلكوريتا، وضفاير.