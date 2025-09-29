قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مؤسسات الدولة المصرية تضع سيناريوهات واضحة لكل ما يحدث في أعالي النيل، بما في ذلك احتمالات الجفاف والجفاف الممتد وإعادة الملء.

وشدد خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على فضائية «النهار» أن مصر لن تسمح بوقوع أي ضرر على مواطن مصري واحد.

وأوضح أن مصر تحتاج إلى 120 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وزراعة كل ما تحتاجه، بينما المتاح فعليًا يبلغ 60 مليار متر مكعب فقط.

وأضاف أن وزارة الري تعيد استخدام ما يزيد على 22 مليار متر مكعب من أصل الـ60 مليارًا، بما يرفع إجمالي المياه المتاحة فعليًا إلى ما بين 80 وحتى 82 مليار متر مكعب سنويًا، وذلك عبر معالجة مياه الصرف الزراعي والمحطات العملاقة للتحلية.

وذكر أن لدى مصر أكبر ثلاث محطات مياه في العالم، أسهمت في الوصول إلى 82 مليار متر مكعب عبر إعادة الاستخدام، لافتا إلى أن مع دخول جميع المحطات بكامل طاقتها من المتوقع الوصول إلى 27 مليار متر مكعب من إعادة الاستخدام.

وأشار إلى أن العجز الراهن يقترب من 38 إلى 40 مليار متر مكعب، موضحا أنه إذا أرادت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح فعليها إدراك أن ذلك سيكون «على حساب محاصيل أخرى» ضمن معادلة لدى وزير الزراعة.

وشدد أن كل سعي نحو الاكتفاء الذاتي سيكون حتما على حساب محاصيل أخرى، عازيا ذلك إلى «موارد مصر المحدودة من المياه، والتي لا يمكن أن تحقق لمصر الاكتفاء الكامل في كل شيء».