11 ديسمبر آخر موعد لتسجيل قائمة منتخب مصر لكأس الأمم

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم 11 ديسمبر المقبل آخر موعد لتسجيل قائمة منتخب مصر الذي سيشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وأشار كاف في خطاب رسمي لاتحاد الكرة أن 11 ديسمبر المقبل هو آخر موعد لإرسال قوائم المنتخبات الوطنية، على أن يضم كل منتخب 23 لاعبًا أساسيا و5 احتياطيين؛ لتتم الاستعانة بهم حال إصابة أحد الأساسيين قبل انطلاق البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي، جنوب أفريقيا، وأنجولا.

وتُقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الرابعة على التوالي منذ زيادة عدد المشاركين من 16 منتخبًا بداية من نسخة 2019.

ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2025، بمواجهة زيمبابوي في تمام الساعة الـ 11 من مساء الاثنين الموافق 22 من ديسمبر المقبل.