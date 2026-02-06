زيلينسكي يتطلع إلى الجولة القادمة من محادثات السلام بعد مفاوضات في الإمارات

انتهى اليوم الثاني من محادثات السلام الأوكرانية - الروسية التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في الإمارات اليوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنه.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في كييف، إنه سيتم استئناف المفاوضات قريبا.

وذكر في خطابه المصور اليومي، أن الجولة القادمة من المفاوضات بشأن إنهاء الحرب من المرجح أن يتم إجراؤها في الولايات المتحدة.

وأضاف زيلينسكي، أن أوكرانيا مستعدة لكل الصيغ "التي يمكنها حقا أن تقرب السلام وتجعله موثوقا ومستداما، بحيث تفقد روسيا شهيتها في مواصلة القتال".

وتابع قائلا: "من المهم أن تنتهي هذه الحرب بطريقة لا تحصل فيها روسيا على مكافأة على عدوانها".

كان طرفا الحرب الروسية الأوكرانية أعلنا في وقت سابق من اليوم، عن إجراء أكبر عملية لتبادل أسرى الحرب منذ أشهر، في صفقة وساطة تمت خلال محادثات السلام في أبوظبي.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية عودة 157 جنديا روسيا من الأسر الأوكراني، إضافة إلى ثلاثة مدنيين تم نقلهم إلى أوكرانيا خلال الاحتلال القصير لأجزاء من منطقة كورسك غربي روسيا.

وقالت الوزارة في بيان: "في المقابل، تم تسليم 157 جنديا أوكرانيا أسيرا."

وأضافت أن الجنود الروس موجودون حاليا في بيلاروس حيث يتلقون الرعاية الطبية.

وفي كييف، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي التبادل في منشور له على تطبيق تليجرام.

وقال زيلينسكي ، إن الـ 157 أوكرانيا الذين أُطلق سراحهم يشملون جنودا من الجيش والحرس الوطني وقوات الحدود، وأن بعضهم كان محتجزا في روسيا منذ عام 2022.

ووفقا لفريق تنسيق أسرى الحرب الأوكراني، تم أيضا إطلاق سراح سبعة مدنيين.

وتُعد تلك هي عملية التبادل الحادية والسبعين بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت مصادر روسية إن عملية التبادل تمت بوساطة الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأ المفاوضون الروس والأوكرانيون اليوم الخميس، اليوم الثاني من المحادثات في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والتي تهدف إلى استكشاف إمكانية إنهاء محتمل للحرب التي شنتها موسكو في فبراير 2022.