قال الإعلامي أحمد موسى، إن مميزات النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية «كثيرة جدًا»، أبرزها أن الناخب يتوجه إلى الصندوق يعرف تماما المرشح الذي سيختاره، مشددا على أن النائب في النظام الفردي يكون «أقرب للناخبين ويعبر عنهم بمعنى الكلمة».

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» مساء الإثنين، أن البرلمان يشهد وجود نواب «لا يعرفون دوائرهم»، قائلا: «محدش يزعل يا جماعة، أنا بتكلم عن نظام انتخابي، فيه ناس موجودة في البرلمان وهتيجي ما يعرفش الدائرة بتاعته، أنا مش بقول سر، يبقى أنا جبت نائب لا يمثل الدائرة لا يعبر عن دائرته، هيدوروا عليه مش هيلاقوه»، حسب تعبيره.

وأبدى اندهاشه إزاء معايير تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظات، التي أدت إلى توسيع نطاق البعض وتقليص نطاق أخرى، قائلا: «النهاردة فيه محافظات فيها دائرتين، محافظة كاملة فيها دائرتين، كانت زمان 4 أو 6 دوائر، ثم أعمل دائرة 7 مراكز! مين يعرفه! هيعمل كم مؤتمر انتخابي وأصلا هو ميعرفش الناس اللي قاعدة، لأنه من مكان آخر، النهاردة مفيش مرشح أيا كانت قوته وقدته المالية يقدر يلف على كل هذه الدوائر».

وأضاف أن «المال السياسي يلعب دورًا أحيانا» بالإضافة إلى «العصبية والقبلية والعائلات»، والتي تعد جزءا أساسيا من المشهد.

وأشار إلى أن ميزة نظام القائمة تتمثل في ضمان تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور، مثل الشباب والمرأة وذوي الهمم، وهو ما لا يتحقق بالضرورة في النظام الفردي الذي اعتادته مصر لسنوات طويلة وشهد مشاكل عديدة، قائلا: «مفيش انتخابات مفيهاش مشاكل، مفيش انتخابات مفيهاش فلوس.. بقولها على بلاطة، لكن كم نسبة التجاوزات».

وطالب بضرورة تمثيل أبناء الدوائر لمناطقهم، قائلا: «أعمل انتخابات وأشوف (س) مثلا من الدوائر، هو أنا معنديش حد فيها يمثلها عندي 100 واحد يمثلوها من ابناء الدائرة، لكن أجيب له حد بالبراشوت أنت تنزل هنا، ليه واحد ييجي يقفز على الناس، وهو مش منهم، هل هيعبر عني، لأ، لن يعبر عني»، وفق قوله.