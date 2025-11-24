رئيس حزب التجمع: سرعة تحرك الداخلية للتعامل مع المخالفات عززت الثقة في العملية الانتخابية

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن المخالفة التي رصدها النائب أحمد بلال، مرشح الحزب في المحلة، بشأن انتخابات مجلس النواب 2025 تم توثيقها عبر بث مباشر أثناء تحركه داخل الدائرة.

وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الفيديو وصل إلى الحزب في التوقيت نفسه الذي بدأ فيه التواصل مع الهيئة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن المرشح تواصل أيضاً مع وزارة الداخلية والهيئة العليا من خلال الجهات المعنية في مدينة المحلة ومحافظة الغربية.

وأضاف أن المفاجأة كانت في اتخاذ الهيئة العليا للانتخابات إجراءً سريعاً قبل أن يتقدم الحزب بإبلاغ مركزي، حيث صدر بيان رسمي فوري، ما لاقى ارتياحاً واسعاً ليس لدى حزب التجمع فقط، بل أيضاً بين مرشحين آخرين في الدائرة ومحافظات مختلفة.

وأكد أن هذه المتابعة السريعة من الداخلية والهيئة العليا أصبحت رسالة واضحة تشجع المواطنين على التوجه إلى صناديق الانتخابات بثقة كاملة، في ظل وجود أجهزة قوية تتابع المخالفات وتطبق الإجراءات القانونية فوراً.

وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن الواقعة لم تؤثر سلباً على سير العملية الانتخابية داخل الدائرة، نظراً لسرعة التعامل معها، مؤكداً أن الأمر لم يستغرق أكثر من ساعة منذ ظهور الفيديو.

وذكر أن ما حدث في المحلة نموذج يدل على محدودية محاولات الرشوة الانتخابية أو المال السياسي، مشدداً على أن الكشف الفوري عنها يطمئن المواطنين بأن أصواتهم في أمان، وأن هناك متابعة دقيقة تمنع أي محاولات للتلاعب.

ودعا الشباب إلى التوجه لصناديق الاقتراع لإحداث التغيير الذي يرغبون فيه أو لتأييد من يختارونه، والإدلاء بصوتهم بحرية كاملة.

وبدأ المصريون بالداخل اليوم، عملية التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساء.