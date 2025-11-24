أعلن محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد ميليشيا الدعم السريع، الاثنين، الموافقة على هدنة إنسانية في السودان تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة 3 أشهر، استجابة لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال حميدتي في خطاب: "نوافق على تشكيل آلية ميدانية من دول الرباعية (السعودية، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة)، والاتحاد الإفريقي، وإيقاد لمراقبة الهدنة الإنسانية"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وتابع: "الهدنة الإنسانية هي الخطوة الأولى لوقف العدائيات والوصول إلى حل سياسي شامل لجذور الأزمة السودانية، ونأمل أن نتمكن بدعم المجتمع الدولي، والمشاركة الفاعلة من السودانيين من الوصول إلى عملية سياسية متكاملة تنهي الحرب".

اجتماع مرتقب في واشنطن

وكانت مصادر قالت لـ"الشرق"، الأحد، إن العاصمة الأميركية واشنطن ستستضيف اجتماعاً عربياً أميركياً، الثلاثاء، بخصوص الحرب في السودان، بحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس.

وأطلق بولس تحركاً دبلوماسياً مكثفاً مع الأطراف المعنية في السودان بهدف وقف إطلاق النار، وذلك فور إعلان ترمب عن نيّته البدء بالعمل على الملف بناء على طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى واشنطن.

وأفادت مصادر لـ"الشرق"، الخميس، بأن التحرك الأميركي يهدف إلى وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر، يتزامن مع بدء إدخال المساعدات الإنسانية، ويسير بالتوازي مع مفاوضات للتوصّل إلى حل سياسي.