الوطنية للانتخابات تهيب بالمواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية

أهاب المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي لجهاز الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمواطنين تقديم الفيديوهات التي ترصد المخالفات الانتخابية عبر القنوات الرسمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت في ختام اليوم الأول للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد بنداري أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية للتعامل مع كل الخروقات المرصودة، متوجهًا بالشكر إلى وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، وتحرير المحاضر اللازمة وضبط الوقائع محل الإبلاغ.

وأضاف: «بالنسبة للفيديوهات الكثيرة التي يتم تداولها، هناك جهات رسمية وقانونية تتخذ الإجراءات القانونية والإبلاغ عن تلك الوقائع في الجهات الشرعية المنظمة للأمر، وسيتم اتخاذ القرار المناسب وفقًا للإخطارات والبلاغات».

وشدد على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست جهة رسمية لعرض البلاغات، مضيفًا: «نتعامل مع كل واقعة وموقف وفق معطياته، وكل رئيس لجنة عامة ولجنة فرعية يشرف على لجنته يحرر مذكرة بصحة الواقعة من عدمه».

وبدأ المصريون بالداخل اليوم، عملية التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع ساعة راحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.