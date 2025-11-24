حازم إمام يكشف العمل مع فيريرا ويشيد بشخصية نجم الزمالك السابق

أكد حازم إمام، المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك، أن الفترة التي عمل خلالها داخل الجهاز الفني كشفت له عن شخصيات قيادية قوية داخل الفريق، وعلى رأسهم طارق حامد، إلى جانب أحمد دويدار وأحمد عيد عبد الملك وإبراهيم صلاح. وأضاف أن هؤلاء اللاعبين كانوا عناصر مؤثرة داخل غرفة الملابس ويمثلون روحًا حقيقية للفريق في تلك المرحلة.

وقال حازم إمام، في تصريح خاص لراديو “صوت الزمالك” مع الإعلامي أحمد دويدار، إن الزمالك قدّم موسمًا كبيرًا، وخرج من دوري أبطال إفريقيا في مباراة تاريخية أمام النجم الساحلي رغم طرد علي جبر في بدايتها، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم خلال واحدة من أصعب الفترات. وكشف إمام كواليس ما حدث مع المدرب باتشيكو، موضحًا أنه غادر الفريق في ذلك الوقت، وأن الجهاز واللاعبين ذهبوا إليه لإقناعه بالعودة، لكنه قال إنه سيعود ثم رحل في اليوم التالي، مؤكدًا أن تلك المرحلة رغم المشاكل كانت تمتلك روحًا مختلفة داخل الفريق.

وتابع مؤكدا أن تأثير المدرب يصل إلى 50% على اللاعبين، مستشهدًا بما فعله فيريرا عقب الخسارة بخماسية أمام النجم الساحلي، حيث كتب نتائج مستحيلة على دولاب كل لاعب بعد العودة من الراحة لرفع الحافز والدوافع، وهو ما انعكس على أداء الفريق في مباراة الإياب التي قدّم فيها الزمالك مواجهة قوية، لكنه لم ينجح في التأهل في النهاية