تايوان: البرلمان يحيل موازنة الدفاع الخاصة للجان المتخصصة للمراجعة

وافق البرلمان التايواني، اليوم الثلاثاء، على إحالة مشروع قانون موازنة الدفاع الخاصة التي تقدم بها مجلس الوزراء، والتي تبلغ قيمتها 1.25 تريليون دولار تايواني جديد، إلى اللجان للمراجعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن موقع إس إي تي نيوز الإخباري التايواني.

وأفاد الموقع بأن نواب المعارضة في البرلمان التايواني كانوا اعترضوا على مشروع القانون 10 مرات قبل أن تتم الموافقة عليه اليوم الثلاثاء.

وأفاد تقرير بأن من المتوقع أن تتم مراجعة مشروع القانون مع نسخة مشروع قانون شراء الأسلحة الخاص الذي قدمه حزب الشعب التايواني.

يشار إلى أن المعارضة التايوانية تسعى إلى خفض ميزانية الأسلحة التي طلبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.