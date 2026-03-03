باكستان تشن غارات جوية جديدة على مواقع لطالبان في جلال آباد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن القوات المسلحة تواصل تنفيذ ضربات جوية انتقامية ضد مواقع تابعة لحركة طالبان الأفغانية، وذلك ضمن عملية "غضب الحق".

وذكرت المصادر أن العملية الأخيرة التي استهدفت مدينة جلال آباد الأفغانية، أسفرت عن تدمير مستودع للذخيرة ومنشأة لتخزين الطائرات المسيرة، وفقا لقناة جيو الباكستانية اليوم الثلاثاء.

وأكدت المصادر الأمنية، أن هذه الضربات الانتقامية ألحقت خسائر فادحة في صفوف طالبان الأفغانية وجماعة "فتنة الخوارج".

جدير بالذكر أن "فتنة الخوارج" هو المصطلح الذي أطلقته باكستان على حركة طالبان الباكستانية المحظورة.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن الباكستانية لا تزال عازمة على توجيه رد حاسم ومباشر على أي اعتداء يصدر من جهة نظام طالبان الأفغاني.