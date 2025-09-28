كشف وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم أن المياه التي خزنها سد النهضة الإثيوبي طوال سنوات الملء خصمت من رصيد مصر والسودان، موضحًا أن تلك المياه التي تم تخزينها كانت ستسير نحو مصر والسودان لولا وجود السد.

وقال سويلم خلال حوار لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع على فضائية النهار إن الدولة المصرية نفذت إجراءات زادت من القدرة على مواجهة الصدمات، موضحًا أن "التصريف اليومي لاحتياجات المصريين من السد يتم عبر عملية حسابية دقيقة لا تقبل الخطأ".

وأشار الوزير إلى أن "إثيوبيا لم تراعِ احتياجات دول المصب وخصمت كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق"، مؤكدًا أن الإجراءات الإثيوبية أضرت بالمياه الواصلة لمصر، وأنه لولا تدخل الدولة المصرية لوصل هذا الضرر إلى المواطن المصري.

وحول أهمية التوصل لاتفاق رغم انتهاء إثيوبيا من عملية الملء والإعلان الرسمي عن افتتاح السد، قال سويلم إن "إدارة إعادة الملء في أعقاب الجفاف الممتد لا تقل أهمية عن تنظيم تشغيل سد النهضة".