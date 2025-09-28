تايمز أوف إسرائيل: تأجيل زيارة سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى مصر

قال مسؤول أمريكي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد إنه تم تأجيل زيارة سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى مصر في الوقت الحالي.

ويأتي التأجيل بعد وقت قصير من تأكيد متحدث باسم السفارة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية أن السفير سيقوم بزيارة "نادرة" إلى القاهرة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أشارت إلى الرحلة في وقت سابق، التي ستكون أول زيارة رسمية لمصر منذ عقود يقوم بها سفير أمريكي لدى إسرائيل وهو في منصبه.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر في العلاقات بين إسرائيل ومصر على خلفية حرب غزة، التي تقع على حدود البلدين.

وكان من المتوقع، وفق "نيويورك تايمز"، أن يتناول هاكابي خلال زيارته للقاهرة "التوترات بين مصر وإسرائيل"، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وكان ترامب عين هاكابي، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، سفيرا بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه.