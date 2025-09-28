مصدر أمني ينفي استبعاد شخص من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التعليم بزعم صلته بمسئولي الداخلية

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمنشور مدعوم بصورة مُفبركة تم تداوله بحساب من خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء باستبعاد شخص من قائمة الاتهام في إحدى القضايا الجنائية الخاصة بسرقة أجهزة تابلت مملوكة لوزارة التربية والتعليم بزعم صلته بمسئولي وزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه خلال شهر سبتمبر عام 2024، تبلّغ لمديرية أمن الجيزة من مسئول بوزارة التربية والتعليم باكتشافه سرقة 1179 جهاز تابلت أثناء أعمال الجرد بمخزن تابع لوزارة التربية والتعليم. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين قيامهم ببيع تلك الأجهزة لعملاء سيئي النية "من ضمنهم الوارد اسمه بالمنشور" (وقد تم نشر خبر بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتفصيلات الواقعة بتاريخ 16/9/2024)، وتولت النيابة العامة التحقيقات في حينه، وقُيدت القضية برقم 16/2024 جنايات عسكرية، حيث ضمّت قائمة الاتهام 10 أشخاص ليس من ضمنهم الشخص الظاهر بالصورة، وصَدرت أحكام نهائية ضد المتهمين.

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجة تلك الادعاءات الكاذبة.