التعادل يحسم مباراة الإسماعيلي وبتروجيت في الدوري المصري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي وبتروجيت، والتي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-26.

والتقى الإسماعيلي مع بتروجيت على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري نايل.

وشهدت المباراة تعرض محمد عمار لاعب الإسماعيلي إلى الطرد، بعد تدخل قوي على لاعب بتروجيت.

لم يستغل بتروجيت النقص العددي لفريق الإسماعيلي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبنتيجة اليوم حصل كل فريق نقطة وحيدة، ليأتي الإسماعيلي في المركز التاسع، بينما بتروجيت في المركز الثامن بترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.