القبض على بلوجر في دمياط بتهمة التعدي على قيم المجتمع

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط القبض على البلوجر (ح.ش) أثناء تصويرها إعلانًا في مدينة رأس البر، وذلك عقب تقديم عدد من البلاغات ضدها بتهمة نشر الفسق والفجور والإساءة إلى قيم المجتمع.

وكان المحامي حمدي وهدان قد تقدّم، قبل عشرة أيام، ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية ضد البلوجر (ح.ش)، وتم ضبطها اليوم أثناء تواجدها في شارع النيل بمدينة رأس البر خلال تصويرها الإعلان.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الاستياء بسبب فيديوهات البلوجر (ح.ش)، المقيمة بمدينة دمياط الجديدة، حيث أشار رواد هذه المواقع إلى أنها تتعمّد نشر محتوى مخلّ بالآداب العامة وهادم للقيم المجتمعية والأسرية.