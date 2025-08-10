مترو الأنفاق: عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني للمترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة المنيب حتى محطة شبرا الخيمة كالمعتاد فى الإتجاهين بعد السيطرة على حريق هائل بمحيط المحطة خارج سور محطة شبرا الخيمة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنها قامت بالدفع بعدد من القطارات الإضافية فوارغ لامتصاص الزحام في الخط الثاني للمترو وعودة حركة القطارات بجميع المحطات بشكل طبيعي بالاتجاهين، مؤكدة أن حركة القطارات بالخطين الأول والثاني تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها.

وكانت شركة مترو الأنفاق قد أوقفت حركة القطارات بمحطة شبرا الخيمة بالخط الثاني وذلك نتيجة نشوب حريق بأحد المحلات التجارية بجوار سور المترو من الخارج مما تسبب في تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالإتجاهين وغلق المحطة حفاظآ على سلامة المواطنين وللاطمئنان عليهم وعلى حركة مسير القطارات.