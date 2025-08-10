سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد الإعلامي الشهير خالد الغندور، مساء اليوم السبت، النادي الأهلي عقب التعادل مع فريق مودرن سبورت في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

كتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «فريق الأحلام الأهلاوي وأقوي سكواد وأعلي قيمة مالية يتعادل مع مودرن سبورت في أول مباراة في الدوري».

وأضاف: «مودرن كان بيصارع من أجل البقاء».

يذكر وأن حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة الأهلي ومودرن سبورت اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

واستضاف ملعب «القاهرة الدولي»، مباراة الأهلي ومودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الأولى، من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

وأحرز أحمد رضا هدف الأهلي الأول في الدقيقة الـ 50، وعدل البديل حسام حسن النتيجة لصالح مودرن سبورت في الدقيقة الـ 58.

ثم أضاف المدافع علي الفيل النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الـ 74، وعدل ياسين مرعي النتيجة لصالح النادي الأهلي في الدقيقة الـ 79.

بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المواجهة في المركزي الرابع والخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.