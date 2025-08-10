عواصف تودي بحياة شخص وتصيب آخر وتتسبب في نقل سجناء بولاية نبراسكا

أسفرت عواصف قوية قبل فجر يوم السبت في شرق ولاية نبراسكا الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في متنزه حكومي وتسببت في نقل مئات السجناء بعد تضرر وحدتي سكن في السجن، وذلك حتى مع استعداد ولايات أخرى في الغرب الأوسط لطقس سيء، بحسب ما أفاد به مسؤولون أمريكيون.

وتم استدعاء قسم الإطفاء التطوعي في واترلو إلى متنزه تو ريفرز الحكومي قبل الساعة السابعة صباحا بقليل يوم السبت، حيث وجد المستجيبون الأوائل مركبة سحقتها شجرة قطن كبيرة. كانت الشجرة قد سقطت بعد أن جلبت العاصفة رياحا عاتية تجاوزت سرعتها 80 ميلا في الساعة (129 كيلومترا في الساعة) إلى المنطقة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

و تم إعلان وفاة امرأة داخل مركبة في مكان الحادث، بينما كان رجل عالقا داخلها، حسبما ذكر قسم الإطفاء في بيان صحفي.

وقال رئيس قسم الإطفاء في واترلو ترافيس هارلو إن الأمر استغرق رجال الإطفاء حوالي 90 دقيقة لتحرير الرجل بسبب حجم ووزن الشجرة. بمجرد تحريره، تم نقل الرجل إلى مستشفى في أوماها مصابا بجروح تهدد حياته.

ويقع المتنزه الحكومي- وهو مكان شهير للتخييم - على بعد حوالي 5 أميال (8 كيلومترات) غرب الحدود الغربية لأوماها.

وتسببت الرياح القوية في أضرار واسعة النطاق في شرق نبراسكا، حيث اقتلعت الأشجار وألحقت أضرارا بالأسقف وأسقطت خطوط الكهرباء. وعلى بعد حوالي 20 ميلا (32 كيلومترا) شمال أوماها في بلير، تمزق سقف مستودع بفعل الرياح القوية. وبقي الآلاف من الناس بدون كهرباء في أعقاب ذلك مباشرة

وفي عاصمة الولاية لينكولن، ألحقت العواصف أضرارا بوحدتين سكنيتين في سجن ولاية نبراسكا، مما أدى إلى نقل 387 سجينا، حسبما ذكرت إدارة خدمات الإصلاح في الولاية في بيان.

وقالت الوكالة: "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وجميع الموظفين والمساجين آمنون وموجودون".