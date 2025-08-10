عقد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مساء أمس السبت، لقاءً خاصًا مع شعبة الإخراج على مسرح النهار بشارع القصر العيني، بحضور نخبة كبيرة من المخرجين المسرحيين والفنانين وأعضاء مجلس النقابة، لمناقشة أوضاع المهنة ومستقبلها وحاضرها، وطرح شروط وأفكار جديدة لعودة النشاط المسرحي بقوة.

أدار اللقاء الدكتور أشرف زكي، بمشاركة المخرج ناصر عبد المنعم، مقرر شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية، وحضره من المخرجين: مراد منير، عصام السيد، محمد علام، تامر كرم، سامح بسيوني، طارق الدويري، أحمد خليفة، سامح مجاهد (مدير مسرح الغد)، محمد جبر، عمرو حسان، عادل حسان، والدكتور عادل عبده.



كما شارك أيضًا المخرجون: إسلام إمام، منار زين، شادي الدالي، انتصار عبد الفتاح، زين نصار، تغريد عبد الرحمن، محسن رزق، حسام الدين صلاح، وهشام عطوة (عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية).

وحضر من الفنانين: إيهاب فهمي، عزوز عادل، مصطفى عبد السلام، حمادة شوشة، علي كمالو، محسن منصور، إضافة إلى مهندس الديكور وائل عبد الله، وجميعهم أعضاء بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

وقال الدكتور أشرف زكي في كلمته: "المهنة يجب أن تستعيد هيبتها كما كانت في السابق.. كنا عندما نقترب من المسرح القومي نشعر بالرهبة، وكانت هناك ضوابط واضحة. هناك قضايا عديدة ينبغي أن يكون لنا موقف منها، ومنها موضوع المهرجانات المسرحية وما يثار حولها على مواقع التواصل الاجتماعي."

وعبر الدكتور أشرف زكي عن استياءه من حال مهنة الإخراج المسرحي، قائلا: "لما الاقي عرض يتعمل وللاسف زميل اللي عامله وجايب ناس من الشارع.. شرط اللي هيشارك فيه انه يكون لا علاقة له بالنقابة.. يبقى شوية هنبقى احنا الغرباء".

وأعرب عن استيائه من أوضاع مهنة الإخراج المسرحي، قائلًا: "عندما أجد عرضًا يُقام وزميلي الذي أخرجه يستعين بأشخاص من خارج النقابة، فهذا أمر غير مقبول، سنجد أنفسنا في النهاية غرباء عن مهنتنا، كذلك، أن يأتي مخرج بمساعد لأنه صديقه أو قريبه، ثم يدّعي المساعد لاحقًا أنه مخرج، فهذا يسيء للمهنة، المخرج هو سيد العمل، وقد تربينا على يد أساتذة كبار،مثل المخرج جلال الشرقاوي وكان من الطبيعي أن نقف احترامًا لهم. علينا أن نستعيد هذه الهيبة، ولدي أدلة على مثل هذه التجاوزات."

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الحاضرين، حيث طرح المخرجون رؤاهم حول واقع المهنة، وقدموا مقترحات لإنقاذها، مؤكدين على ضرورة وضع آليات واضحة لضبط العمل المسرحي، وفتح المجال أمام المخرجين الكبار والشباب لتقديم عروض قوية تعيد للمسرح المصري بريقه.