زلزال قوي يضرب منطقة قبالة سواحل جواتيمالا ولا تقارير عن أضرار

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 9ر5 درجة على مقياس ريختر المنطقة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجواتيمالا يوم السبت. ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع أضرار.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 60 ميلا (100 كيلومتر) جنوب-جنوب غرب تشامبريكو، بجواتيمالا، على عمق 6 أميال (9 كيلومترات)، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفاد أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم شعروا بالزلزال في عاصمة جواتيمالا ومناطق أخرى. كما شعر السكان بالزلزال في أجزاء من جنوبي المكسيك.

وتعد الزلازل أمرا شائعا في جواتيمالا، والتي تقع على منطقة صدع رئيسية تعمل كحدود بين الصفائح التكتونية لأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي.