دعا جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس إلى إجراء «مراجعة» وتبلور موقف داخلي واضح ينص على «إنهاء حكمهم في غزة» و«قبول مبدأ ولايه وسيادة السلطة والمنظمة على كل الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الشرقية والقدس».

وطالب الرجوب، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على شاشة «النهار» مساء السبت، بقبول حماس «بكل التزامات المنظمة والسلطة التي قدمتها تجاه العالم»، مشيرًا إلى أن هناك «إجماعًا على إقامة الدولة» وأن «المنظمة والسلطة معترف بهما ويحترمهما العالم ومؤسساته».

وقال الرجوب إنه يأمل أن «يبادر إخواننا في حماس» إلى الجلوس مع فتح، داعياً في الوقت نفسه الدولة المصرية و«الرئيس السيسي شخصياً» إلى استضافة لقاء عاجل بين حركتي فتح وحماس «لبناء مقاربات سياسية نضالية تنظيمية ترتكز على كل الالتزامات» المطلوبة لإنجاز الدولة.

وأوضح أن مصر يمكن أن تستضيف «حواراً وطنياً شاملاً تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني والمجتمع المدني للتوافق على أربعة ملفات»، حدّدها الرجوب كالتالي: أولاً «إنجاز وحدة مفهوم للحل السياسي الذي يقول دولة في حدود 1967»، ثانياً «إنجاز وحدة مفهوم لشكل المقاومة التي تكون المقاومة الشعبية الشاملة» واعتبرها «خياراً استراتيجياً لكل الفلسطينيين»، ثالثاً أن الدولة المقترحة «ستكون عاملًا إيجابيًا مساهمًا في الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي» وتقوم على «تعددية سياسية وسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وجيش واحد» مع «حرية تعبير» وتجليات الحياة الديمقراطية، ورابعاً «بناء الشراكة والوحدة من خلال عملية ديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة».

وأشار الرجوب إلى أن هذه المقاربات تهدف إلى «إخراج قضيتنا من كل التجاذبات والامتدادات» وفرض «اشتباك واقعي ومنطقي وقانوني مع المجتمع الدولي حسب قرارات الشرعية الدولية».

وطالب مصر بالدعوة إلى «استضافة جتماع فتح وحماس لبناء المقاربة يعقبها حوار وطني شامل لإنجاز ذلك والتوجه إلى شعبنا وإلى المجتمع الدولي في ظل وجود وحدة وطنية».