شدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، حسام بدران، أن «السلاح الذي بيد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء كان بيد حماس أو غيرها من الفصائل؛ هو للدفاع عن النفس ولمواجهة الاحتلال».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الصورة» المذاع عبر «النهار» إن استخدام السلاح «يتم بشكل متناسق تماما مع المواثيق والمعاهدات الدولية» التي تعطي لكل شعب يعيش تحت الاحتلال الحق الطبيعي في مقاومته بكل الوسائل والأشكال، بما فيها المقاومة المسلحة.

ورفض «محاولات تضليل الرأي العام»، موضحا أن الحديث لا يدور عن ترسانة عسكرية ضخمة تضم «طائرات حربية ودبابات وسفن مقاتلة».

واستنكر الطرح الذي يعتبر السلاح العقبة أمام تحقيق الاستقرار، قائلا: «من يتحدث عن السلاح كما لو أنه هو العقبة، يجافي الصواب ويخدع الناس».

وأوضح أن «السبب الأساسي لعدم الاستقرار في هذه المنطقة كان وما زال، وربما يبقى، هو هذا الاحتلال طالما بقي الاحتلال؛ لن تكون هناك حالة استقرار».

ودعا العالم إلى «إجبار الاحتلال على احترام حقوقنا الفلسطينية وحقنا في تقرير المصير» إذا كان يرغب في استقرار المنطقة ولو بشكل مؤقت.

وأكد أن «موضوع السلاح كغيره، هو من القضايا التي رُحلت للنقاش والحوار الوطني الفلسطيني الداخلي»، مشيرا إلى أن «الموقف الفلسطيني التاريخي والشعبي معروف من موضوع السلاح والمقاومة».

وأعرب عن تقديره للموقف المصري الذي أعلنه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية من أن «السلاح شأن فلسطيني داخلي»، قائلا: «الموقف المصري مقدر ويأتي من خبرة واسعة في معرفة الصراع مع هذا الاحتلال».