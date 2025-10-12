قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، حسام بدران، إن الوفد المفاوض للحركة مكث عدة أيام في مدينة شرم الشيخ خلال مفاوضات اتفاق إنهاء الحرب على غزة، مشددا أن الحركة «فعلت ما عليها بهذا الشأن ولا توجد ترتيب لوجودنا أثناء توقيع الاتفاق».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الصورة» المذاع عبر «النهار» أن التصالح مع فتح «واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى حل حقيقي في الحالة الفلسطينية»، مشددا أن استمرار وقف الحرب وما بعده «يتطلب بلا شك توافقا وطنيا فلسطينيا».

وأكد حرص حماس على تحقيق الوحدة الوطنية، قائلا: «أنا على تواصل يكاد يكون يومي مع مختلف الفصائل، بما فيهم إخواننا في حركة فتح».

ولفت إلى التشاور بكل التفاصيل المتعلقة بآلية الرد على مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب، متابعا:«لا أذيع سرا أننا تقدمنا بطلب ودعوة رسمية للقاء بيننا وبين حركة فتح في الأول من سبتمبر لكن للأسف، لم نتلق إجابة لهذه الدعوة».

وشدد أن «ما لم يتم في السابق، نحن أحوج ما نكون إليه في المرحلة المقبلة».

ورحب بالتحرك المصري لجمع الفصائل لبحث الخطوات المقبلة، مشددا على ضرورة أن تكون الخطوات اللاحقة «بصبغة فلسطينية خالصة لإدارة شأننا الداخلي بعيداً عن أي تدخلات أخرى».

وأعرب عن ثقته في الدور المصري، «الذي يدرك تعقيدات المشهد الفلسطيني، سيكون فعالا في جمع كل المكونات» لمتابعة هذا الملف.



