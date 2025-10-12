مدير مجمع الشفاء: مليون شخص سيعودون إلى شمال غزة «دون أن يجدوا رعاية صحية أو مقومات حياة أساسية»

قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن القطاع الصحي في مدينة غزة وشمالها يعيش «أسوأ حالاته على الإطلاق»، رغم الهدنة المؤقتة، مؤكداً أن «الحرب العسكرية توقفت جزئياً، لكن حرب الحصار والتجويع مستمرة».

وأوضح أبو سلمية، في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع قناة الجزيرة مساء السبت، أن الاحتلال «دمّر معظم المستشفيات في مدينة غزة»، ما أدى إلى خروج مستشفى العيون، ورنتيسي للأطفال، والشفاء، والخزندار عن الخدمة، مضيفا أن أكثر من 800 ألف إلى مليون شخص سيعودون إلى شمال القطاع «دون أن يجدوا رعاية صحية أو مقومات حياة أساسية».

وأشار إلى وجود 40 ألف جريح بحاجة إلى رعاية طويلة المدى، و350 ألف مريض بالأمراض المزمنة، و12 ألف مريض بالسرطان، في ظل عجز دوائي تجاوز 70%، مع نفاد أدوية القلب والعلاج الكيماوي، مؤكدًا أن أكثر من مليون طفل فلسطيني يعانون من سوء التغذية والأمراض الناتجة عن الحصار.

وكشف أبو سلمية عن انتشار أمراض خطيرة نتيجة سوء التغذية وانعدام النظافة، منها النزلات المعوية والتنفّسية والأمراض الجلدية، مشيراً إلى ظهور شلل الأطفال لأول مرة منذ الثمانينيات، وتسجيل عشرات حالات شلل تصاعدي.

وأضاف أن القطاع الصحي لم يتلق حتى الآن أي مساعدات أو مستلزمات طبية رغم التواصل اليومي مع منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر، واليونيسف، وأطباء بلا حدود، قائلا: «كل يوم يمر دون أدوية أو مستهلكات طبية يعني مزيداً من الضحايا».

وأوضح أن أكثر من 17 ألف مريض بحاجة إلى الخروج للعلاج في الخارج، بينهم مبتورو أطراف ومرضى سرطان وأطفال يحتاجون عمليات قلب مفتوح، لكن «جميع المعابر مغلقة».

وأشار إلى وفاة 40% من مرضى الفشل الكلوي نتيجة انقطاع العلاج، قائلاً إن عددهم تراجع من 1200 إلى 700 مريض فقط.

وحذر أبو سلمية من أن غزة أصبحت «مدينة شبه منكوبة» لا مياه فيها ولا غذاء ولا دواء ولا مأوى، مؤكداً أن الاحتلال «يمنع دخول الغذاء والدواء منذ أكثر من أسبوعين»، وأن «المجاعة عادت لتطل برأسها بشكل أفظع».

وختم بدعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لـ«التدخل الفوري وفتح المعابر وإدخال الأدوية والمساعدات، وإنقاذ المرضى والجرحى قبل فوات الأوان».