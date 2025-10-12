التصديري للحاصلات الزراعية: بني سويف تنتج 60% من الزيوت العطرية عالميا

قال المهندس طارق أبو بكر، وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن اختيار محافظة بني سويف لاستضافة النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، المقرر عقده يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، جاء كونها أكبر المحافظات المنتجة والمصنّعة للزيوت العطرية في مصر، مشيرًا إلى أن المحافظات الرئيسية المنتجة للنباتات الطبية والعطرية تشمل الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الجدعان على قناة المحور، أن محافظة بني سويف تضم أكبر مصانع استخلاص وتعطير الزيوت، خاصة زيت الجورانيوم، وتنتج وحدها نحو 95% من الزيوت العطرية المصرية و60% من الإنتاج العالمي.

وأكد ضرورة دعم المزارعين لزيادة إنتاجية الفدان من الزيت العطري من 20 إلى 35 كيلوجرامًا، مشددًا على أهمية بقاء مصانع التقطير والاستخلاص بالقرب من مناطق الزراعة لضمان الجودة وتقليل التكاليف.

وأضاف أن هناك خطة للربط بين المزارعين والمنتجين والمستوردين الدوليين، من خلال إنشاء وحدة تعقيم للنباتات الطبية والعطرية تعمل بالبخار، ضمن مشروع قومي يقام على مساحة 147 فدانًا بمحافظة بني سويف، يشمل وحدات تعقيم وتدريب للمزارعين على متطلبات الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى إدخال الميكنة الزراعية الحديثة بالتعاون مع المحافظة.

وأشار إلى أن الهدف من المهرجان هو تحديد التحديات التي تواجه قطاع النباتات الطبية والعطرية، موضحًا أن النسخة السابقة أسفرت عن إتاحة تمويل بنكي للقطاع ضمن مبادرة الـ5% لدعم المشروعات الصغيرة.

وأوضح أن تمويل المشروع الجديد سيتم من خلال وزارة التنمية المحلية لصالح محافظة بني سويف، فيما سيكون حق الانتفاع للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وكشف عن إنشاء مدرسة فنية تطبيقية تكنولوجية للنباتات العطرية بدعم من منحة ألمانية، تستوعب 500 طالب، وتبدأ الدراسة العام المقبل بـ50 طالبًا فقط، إلى جانب مشروع كندي لاستقدام خبراء أجانب للتدريس بها.

كما أشار إلى صدور موافقة لإنشاء فرع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ببني سويف، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، لتسهيل إجراءات التصدير على الشركات.

وأكد أبو بكر أن صادرات النباتات الطبية والعطرية ارتفعت بنسبة 11% العام الماضي لتصل إلى نحو 385 مليون دولار، متوقعًا أن تتضاعف لتبلغ مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية.