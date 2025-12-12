 عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الجمعة 12 ديسمبر 2025 4:16 م القاهرة
عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وكالات
نشر في: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 2:54 م | آخر تحديث: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 2:54 م

أدى عشرات الآلاف الفلسطينيين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح، رغم البرد، وفي ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت بين المصلين أثناء خطبة الجمعة، وعند أبواب الحديد، والمجلس، والعامود، وشددت الخناق عند أبواب الأقصى، وأوقفت شبانا وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الوصول للمسجد للصلاة فيه، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى وهبي مكية من باب المغاربة، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

