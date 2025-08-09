ليلى عز العرب: أحمد زكي كان يشعر بضيق كبير بسبب دوره في فيلم معالي الوزير

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن كواليس مشاركتها الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم «معالي الوزير».

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «Spot Light» عبر فضائية «صدى البلد» إن أحمد زكي كان يشعر بالضيق بشكل كبير خلال التصوير لأنه اعتبر الدور «نزولا في المرتبة»، بعد تجسيده لشخصية الرئيس السادات.

وأضافت: «كان متضايق جدًا لأنه شعر أنه نزل درجتين، لأنه جسّد دور الرئيس السادات ثم أصبح معالي الوزير، هذا الأمر كان مؤثرا فيه، صحيح كان يقولها بضحك؛ لكن كانت مؤثرة عليه».

وأشارت إلى رفضه التام أن يناديه أحد باسمه الحقيقي «أحمد» في موقع التصوير؛ بل يصر على مناداته باسم الشخصية التي يجسدها.

وتابعت: «كان يأخذ وقتا طويلا ليخرج من الشخصية بعد انتهاء العمل، أمر متعب نفسيا جدًا».

وكشفت أن أول أجر تقاضته في حياتها الفنية كان 150 جنيها، قائلة: «اشتريت بها سندوتشات ووزعتها على فريق العمل»، مشيرة إلى أن أجورها في البدايات كانت تتراوح في هذا النطاق، حتى وصل إلى 500 جنيه.

وتطرقت إلى فترة اختفائها عن الساحة الفنية في بداية الألفية، موضحة أن السبب كان «ثورة عائلية»، بعد مواجهتها انتقادات من عائلتها بسبب تركها منصبها كـ «مديرة بنك» في وظيفتها لتعمل في أدوار فنية اعتبروها «كومبارس».

وأشارت إلى توقفها عن التمثيل في عام 2002، قبل أن تأتي نقطة التحول 2009 عندما عُرض عليها دورها في فيلم «ألف مبروك» مع الفنان أحمد حلمي، ثم مشاركتها في مسلسل «الكبير أوي»؛ الذي دفعها إلى تقديم استقالتها بعد التعاقد على المسلسل.