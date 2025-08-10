محافظ القليوبية يتابع الحريق الكبير بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف، فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا باندلاع حريق في محل مأكولات بميدان المؤسسة، على الرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق بحي غرب شبرا الخيمة.

وانتقل على الفور اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، وخالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال الإطفاء.

ودفعت قوات الحماية المدنية بتسع سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق.

واحترازًا، تم إيقاف حركة مترو الأنفاق بين محطتي الزراعة والمحطة النهائية بشبرا الخيمة بالخط الثاني، نتيجة لتصاعد الأدخنة الكثيفة في المنطقة المحيطة، مما تسبب في حجب الرؤية أمام السائقين، الأمر الذي استدعى وقف الحركة في الاتجاهين حفاظًا على سلامة الركاب.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق، وآخر باختناق، وثالث بكسور متفرقة، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

كما أكدت هيئة مترو الأنفاق أنه في تمام الساعة 11:30 مساءً، تمت إعادة تشغيل محطة مترو شبرا الخيمة وفتحها أمام الركاب، وذلك بعد السيطرة الكاملة على الحريق الذي وقع خارج المحطة.