 «مش عايز تتعودوا على كدة».. تفاصيل غضب ريبيرو المفاجئ في المؤتمر الصحفي - بوابة الشروق
الأحد 10 أغسطس 2025 1:09 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

«مش عايز تتعودوا على كدة».. تفاصيل غضب ريبيرو المفاجئ في المؤتمر الصحفي

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 12:10 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 12:10 ص

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي ومودرن سبورت، لقطة خلاف بين خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأحمر مع أحد الصحفيين.

جاء هذا بعد سؤال موجه في المؤتمر الصحفي لـ ريبيرو بشأن الأخطاء التي سُجل منها هدفي مودرن سبورت، اعتبره الأخير تحليلًا وليس سؤالًا من أحد الصحفيين.

وأبدى ريبيرو اندهاشه أولًا من السؤال، ثم علق: «مش عايز وسائل الاعلام تتعود تقول رأيها وأنا أعلق عليها».

وأضاف: «آرائكم دي ليكم فيها كامل الحرية أنا فاهم ده ممكن يكون تحليل في وسائل الاعلام».

وأكمل: «لو أنا هحول كلامك لسؤال يبقى الكلام عن الأخطاء، اللي أقدر أحلله دلوقتي إن الهدف الأول كان خطأ من المهاجمين للتغطية محصلتش مش المدافعين والهدف الثاني مكانش في رقابة».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك