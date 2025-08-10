سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي ومودرن سبورت، لقطة خلاف بين خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأحمر مع أحد الصحفيين.

جاء هذا بعد سؤال موجه في المؤتمر الصحفي لـ ريبيرو بشأن الأخطاء التي سُجل منها هدفي مودرن سبورت، اعتبره الأخير تحليلًا وليس سؤالًا من أحد الصحفيين.

وأبدى ريبيرو اندهاشه أولًا من السؤال، ثم علق: «مش عايز وسائل الاعلام تتعود تقول رأيها وأنا أعلق عليها».

وأضاف: «آرائكم دي ليكم فيها كامل الحرية أنا فاهم ده ممكن يكون تحليل في وسائل الاعلام».

وأكمل: «لو أنا هحول كلامك لسؤال يبقى الكلام عن الأخطاء، اللي أقدر أحلله دلوقتي إن الهدف الأول كان خطأ من المهاجمين للتغطية محصلتش مش المدافعين والهدف الثاني مكانش في رقابة».