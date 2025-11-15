انقطاع خط الطاقة الرئيسي في محطة زابوروجيه النووية

صرحت يفجينيا ياشينا مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إينرجودار في أوكراينا، اليوم السبت، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أُبلغت بانقطاع خط "دنيبروفسكايا" الرئيسي من قبل أوكرانيا، وهو الخط الذي يزود محطة زابوروجيه بالطاقة.

وقالت ياشينا في بيان: "لقد تم إبلاغ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك". حسب وكاله "سبوتنك" الروسية للأنباء.

وأوضحت مديرة اتصالات المحطة أن تزويد المحطة باحتياجاتها الذاتية مضمن من خلال الخط الاحتياطي "فيرروسلافنايا-1"، مؤكدة أن "كل شيء في محطة زابوروجيه على ما يرام، وأن المحطة تعمل وفق النظام المعتاد المستقر".

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الوكالة توصلت لاتفاق وقف إطلاق نار محلي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما سيسمح بإجراء الإصلاحات.

والمحطة هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتضم ست وحدات طاقة بقدرة جيجاواط واحد لكل منها.