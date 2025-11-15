9 قتلى بانفجار داخل مركز شرطة في جامو وكشمير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قُتل 9 أشخاص وأصيب 32 آخرون، جراء انفجار وقع داخل مركز للشرطة في مدينة سريناغار بإقليم جامو وكشمير الخاضع لسيطرة الهند، خلال فحص متفجرات.

وذكرت قناة "NDTV" الهندية، أن انفجارا وقع في مركز الشرطة الواقع بمنطقة ناوجام في سريناجار، السبت.

ونقلت القناة عن مسئولين قولهم إن الانفجار حدث أثناء قيام فريق بفحص متفجرات مخزنة داخل المركز، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص.

وأشار المسئولون، إلى أن معظم القتلى هم من عناصر الشرطة وموظفي الطب الشرعي الذين كانوا يتولّون عملية فحص المتفجرات.

وكشفوا عن إصابة 27 شرطيًا واثنين من موظفي الجمارك وثلاثة مدنيين جراء الانفجار.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.